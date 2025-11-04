RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.