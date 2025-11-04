    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 460
    Kursziel alt: 460
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


