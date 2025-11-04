    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST

