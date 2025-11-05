ACHTUNG Palantir, D-Wave kommt! 150 % Kurspotenzial bei Power Metallic Mines Aktie! ABSTURZ bei Plug Power!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPower Metallic Mines AktievorwärtsNachrichten zu Power Metallic Mines
    Foto: esg-aktien.de
    Die Börse ist derzeit nichts für schwache Nerven. Jedenfalls für Aktionäre von D-Wave und Plug Power. Auf die Kursexplosionen folgten teils kräftige Abstürze. Doch jetzt macht D-Wave plötzlich Palantir im Bereich der US-Verteidigung Konkurrenz. Oder wie ist die jüngste Meldung zu verstehen? Bei Power Metallic Mines sehen Analysten 150 % Kurspotenzial. Tests sollen die Fortschritte beim Weltklasse-Multi-Metall-Projekt verdeutlichen. Dann könnte auch das Kursziel nochmals steigen. Die Aktie von Plug Power hatte zuletzt fast 50 % an Wert verloren. Der jüngste Auftrag scheint für eine Erholung nicht zu reichen.

    Verfasst von ESG Aktien
