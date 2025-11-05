    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    US-E-Autohersteller

    Rivian übertrifft Erwartungen der Wall Street – Aktie legt nachbörslich zu

    Rivian übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, erzielt erneut ein positives Bruttoergebnis und bestätigt den Produktionsplan für das neue R2-Modell – die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen in der Nachbörse.

    • Rivian übertrifft Q3-Erwartungen, positives Bruttoergebnis.
    • Umsatz steigt auf 1,56 Mrd. USD, Aktie gewinnt 3%.
    • Produktionsstart R2-Modell 2026, 7,7 Mrd. USD Liquidität.
    US-E-Autohersteller - Rivian übertrifft Erwartungen der Wall Street – Aktie legt nachbörslich zu
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Rivian hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und erneut ein positives Bruttoergebnis erzielt. Dabei profitierte der US-Elektroautobauer nicht nur von seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen, sondern auch vom wachsenden Geschäft mit Software und Services.

    Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 65 Cent deutlich unter den von Analysten erwarteten 72 Cent. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,56 Milliarden US-Dollar, während im Konsens 1,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert wurden.

    Die Aktie kletterte nach Börsenschluss an der Nasdaq um rund drei Prozent, nachdem sie zuvor mit einem Minus von 5,2 Prozent bei 12,50 US-Dollar geschlossen hatte.

    Besonders beachtet wurde das Bruttoergebnis: Rivian meldete einen Überschuss von 24 Millionen US-Dollar, während der Markt mit einem Verlust von fast 39 Millionen US-Dollar gerechnet hatte. Das operative Ergebnis im Fahrzeuggeschäft blieb mit minus 130 Millionen US-Dollar zwar negativ, verbesserte sich aber deutlich gegenüber dem Vorjahr. Dies wurde durch 154 Millionen US-Dollar Ertrag aus dem VW-Joint-Venture sowie dem Softwaregeschäft ausgeglichen.

    CEO RJ Scaringe zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen trotz Unsicherheiten bei Zöllen, Handel und Regulierung auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sei. Zugleich bestätigte Rivian seine Jahresprognose mit einem angepassten Verlust zwischen 2 und 2,25 Milliarden US-Dollar sowie Investitionen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar. Die Fahrzeugauslieferungen sollen zwischen 41.500 und 43.500 Einheiten liegen.

    Zudem bekräftigte Scaringe den Produktionsstart des neuen Mittelklassemodells R2 für die erste Jahreshälfte 2026 im Werk in Illinois. Lieferkettenprobleme durch China, insbesondere bei seltenen Erden und Chips, erwartet Rivian nicht.

    Mit 7,7 Milliarden US-Dollar an Liquidität sieht sich Rivian finanziell gut aufgestellt und könnte mit dem R2 die nächste Wachstumsphase einläuten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



