Linkspolitiker Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York
Für Sie zusammengefasst
- Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York.
- 34-Jähriger Demokrat führt mit über 95 Prozent Stimmen.
- Hochrechnungen von US-Medien bestätigen Wahlsieg.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten./cah/DP/zb
