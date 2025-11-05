    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    Pinterest schockt die Wall Street: Aktie crasht nach Zahlen zweistellig

    Nach enttäuschenden Quartalszahlen und schwacher Prognose stürzt die Pinterest-Aktie nachbörslich um mehr als 20 Prozent ab. Neue US-Zölle und sinkende Werbeausgaben belasten das Wachstum des Bildernetzwerks.

    Für Sie zusammengefasst
    • Pinterest-Aktie stürzt nach Quartalszahlen um 20% ab.
    • Umsatzprognose bleibt hinter Erwartungen der Wall Street.
    • Konkurrenz wächst, Pinterest kämpft mit Werbedynamik.
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Im dritten Quartal erzielte Pinterest einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38 US-Cent, während Analysten im Durchschnitt 42 US-Cent erwartet hatten. Der Umsatz lag mit 1,05 Milliarden US-Dollar exakt auf Konsensniveau. Zwar wuchs der Erlös um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch die Prognose für das laufende Schlussquartal blieb hinter den Erwartungen zurück: Pinterest rechnet mit Erlösen zwischen 1,31 und 1,34 Milliarden US-Dollar, während die Wall Street im Durchschnitt 1,34 Milliarden US-Dollar erwartet hatte.

    Operativ lief es für Pinterest hingegen solide: Das bereinigte EBITDA stieg auf 306 Millionen US-Dollar (erwartet: 295 Millionen US-Dollar) und der Nettogewinn kletterte um 201 Prozent auf 92 Millionen US-Dollar. Zudem erreichte die Plattform im dritten Quartal 600 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit, mehr als die prognostizierten 590 Millionen.

    Dennoch schwächelte das Geschäft in den Kernregionen. In den USA und Kanada lag der Umsatz mit 786 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen (799 Millionen US-Dollar). Die durchschnittlichen Erlöse pro Nutzer (ARPU) beliefen sich global auf 1,78 US-Dollar und lagen damit minimal unter den Schätzungen.

    Finanzchefin Julia Donnelly sprach von "einigen Bereichen mit nachlassender Werbedynamik" in Nordamerika, vor allem bei großen Einzelhändlern, die unter neuen Importzöllen auf Holz und Möbel leiden. Präsident Donald Trump hatte im September neue Zölle von bis zu 25 Prozent auf bestimmte Möbelimporte angekündigt – eine zusätzliche Belastung für das Umfeld von Pinterest im Bereich Anzeigen.

    Konkurrenten wie Meta, Alphabet und Amazon konnten zuletzt deutlich stärkere Wachstumszahlen im Werbegeschäft verzeichnen. Während Meta seine Umsätze um 26 Prozent steigern konnte, legte Amazons Werbesparte um 24 Prozent und YouTube um 15 Prozent zu. Pinterest kämpft hingegen – trotz eigener Fortschritte bei der KI-gestützten Produktsuche – derzeit mit Gegenwind aus dem Handel und einer zunehmend unsicheren Marktlage.

    An der New York Stock Exchange brach die Aktie nachbörslich zeitweise um 20,09 Prozent auf 26,30 US-Dollar je Anteilschein ein.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
