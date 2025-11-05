DAX-FLASH
Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien in den USA belasten den Dax
- Dax fällt um 0,6% auf 23.800 Punkte vor Handelsbeginn.
- US-Technologiesektor belastet deutsche Märkte stark.
- Hohe Bewertungen von Tech-Werten werden hinterfragt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste vor allem im Technologiesektor in den USA am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger auf 23.800 Zähler. Damit verbleibt der Dax unter der Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war.
Nach dem Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen am Vorabend die Verluste noch ausgeweitet. Nach ihrem jüngsten Rekordlauf ließen die Anleger in New York und an der Tech-Börse Nasdaq Druck aus dem Kessel. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. Zuvor hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz für viel Kursfantasie gesorgt./bek/zb
Bild: 1063_20251104075819_girl
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎
Sollte sie vor XC erreicht werden, na Ihr wisst schon - Feierabend bis zu den Amis.....🤠
Bild: 1063_20251030080056_dax03