    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    Aktie kaufen oder verkaufen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 40,17 EUR. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,64 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Befesa S.A.!
    Long
    25,12€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,74€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 32,00 +16,03 % -
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 40,00 +45,03 % 10.10.2025
    UBS 44,00 +59,54 % 28.10.2025
    JEFFERIES 37,00 +34,16 % 30.10.2025
    UBS 44,00 +59,54 % 30.10.2025
    UBS 44,00 +59,54 % 30.10.2025

    Befesa

    -0,11 %
    -8,44 %
    -6,77 %
    +5,35 %
    +32,20 %
    -24,15 %
    -24,21 %
    -21,29 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,93, was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 6 Analysten die Befesa Aktie eingestuft.