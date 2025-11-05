Aktie kaufen oder verkaufen
Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 40,17€ EUR. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,64 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+16,03 %
|-
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|40,00€
|+45,03 %
|10.10.2025
|UBS
|44,00€
|+59,54 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|37,00€
|+34,16 %
|30.10.2025
|UBS
|44,00€
|+59,54 %
|30.10.2025
|UBS
|44,00€
|+59,54 %
|30.10.2025
-0,11 %
-8,44 %
-6,77 %
+5,35 %
+32,20 %
-24,15 %
-24,21 %
-21,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte