Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,69€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,93 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|8,00€
|+15,17 %
|01.10.2025
|UBS
|10,00€
|+43,97 %
|08.10.2025
|UBS
|10,00€
|+43,97 %
|20.10.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|+15,17 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+115,95 %
|30.10.2025
|UBS
|10,00€
|+43,97 %
|30.10.2025
|UBS
|10,00€
|+43,97 %
|30.10.2025
|BERENBERG
|14,00€
|+101,55 %
|31.10.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+115,95 %
|31.10.2025
-0,17 %
-11,00 %
-2,50 %
-24,69 %
-33,20 %
-67,34 %
-86,32 %
-43,63 %
