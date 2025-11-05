HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,69€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,93 %.