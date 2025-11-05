    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,69 EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,93 %.

    Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 10,00 +43,97 % -
    UBS 10,00 +43,97 % -
    UBS 10,00 +43,97 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 9,00 +29,57 % -
    JPMORGAN 8,00 +15,17 % 01.10.2025
    UBS 10,00 +43,97 % 08.10.2025
    UBS 10,00 +43,97 % 20.10.2025
    JPMORGAN 8,00 +15,17 % 30.10.2025
    JEFFERIES 15,00 +115,95 % 30.10.2025
    UBS 10,00 +43,97 % 30.10.2025
    UBS 10,00 +43,97 % 30.10.2025
    BERENBERG 14,00 +101,55 % 31.10.2025
    JEFFERIES 15,00 +115,95 % 31.10.2025

    HelloFresh

    -0,17 %
    -11,00 %
    -2,50 %
    -24,69 %
    -33,20 %
    -67,34 %
    -86,32 %
    -43,63 %
