Adyen Parts Sociales Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Adyen Parts Sociales Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Adyen Parts Sociales Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Adyen Parts Sociales Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Adyen Parts Sociales Aktie beträgt 2,04 Tsd.€ EUR. Die Adyen Parts Sociales Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,22 %.