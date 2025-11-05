    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 54,00 EUR. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,91 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DWS Group GmbH!
    Short
    58,56€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    49,62€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 9,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 57,00 +3,54 % 07.10.2025
    JEFFERIES 51,00 -7,36 % 20.10.2025
    JEFFERIES 51,00 -7,36 % 29.10.2025
    UBS 51,00 -7,36 % 29.10.2025
    JPMORGAN 57,00 +3,54 % 29.10.2025
    RBC 55,00 -0,09 % 29.10.2025
    GOLDMAN SACHS 56,00 +1,73 % 30.10.2025

    DWS Group

    -0,41 %
    +4,23 %
    +2,47 %
    +4,57 %
    +39,52 %
    +99,33 %
    +67,28 %
    +62,69 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 7 Analysten die DWS Group Aktie eingestuft.