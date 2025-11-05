DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 54,00€ EUR. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,91 %.