DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 54,00€ EUR. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,91 %.
Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|57,00€
|+3,54 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|51,00€
|-7,36 %
|20.10.2025
|JEFFERIES
|51,00€
|-7,36 %
|29.10.2025
|UBS
|51,00€
|-7,36 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|57,00€
|+3,54 %
|29.10.2025
|RBC
|55,00€
|-0,09 %
|29.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|56,00€
|+1,73 %
|30.10.2025
