    Aktie kaufen oder verkaufen

    Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 9,88 EUR. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,77 %.

    Analysten und Kursziele für die Nordea Bank Abp Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS - - -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 16,00 +8,94 % -
    UBS - - 16.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 16,00 +8,94 % 16.10.2025
    JEFFERIES 16,00 +8,94 % 16.10.2025
    JEFFERIES 16,00 +8,94 % 16.10.2025
    JPMORGAN - - 21.10.2025
    GOLDMAN SACHS 15,00 +2,13 % 30.09.2025

    Nordea Bank Abp

    +0,31 %
    +0,29 %
    +5,81 %
    +14,78 %
    +33,78 %
    +50,72 %
    +112,69 %
    +46,30 %
    +441,24 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4

