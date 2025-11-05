Aktie kaufen oder verkaufen
Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 9,88€ EUR. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,77 %.
Analysten und Kursziele für die Nordea Bank Abp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+8,94 %
|-
|UBS
|-
|-
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+8,94 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+8,94 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+8,94 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|21.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|15,00€
|+2,13 %
|30.09.2025
+0,31 %
+0,29 %
+5,81 %
+14,78 %
+33,78 %
+50,72 %
+112,69 %
+46,30 %
+441,24 %
