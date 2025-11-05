Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 95,71€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,08 %.
Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|91,00€
|+15,12 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|101,00€
|+27,77 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|92,00€
|+16,38 %
|30.10.2025
|BERENBERG
|94,00€
|+18,91 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|101,00€
|+27,77 %
|30.10.2025
|UBS
|99,00€
|+25,24 %
|30.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|92,00€
|+16,38 %
|30.10.2025
