Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 95,71€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,08 %.