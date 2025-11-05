    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarinomed Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Marinomed Biotech

    Aktie kaufen oder verkaufen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marinomed Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Marinomed Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Marinomed Biotech Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Marinomed Biotech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Marinomed Biotech Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Marinomed Biotech Aktie beträgt 15,50 EUR. Die Marinomed Biotech Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,27 %.

    Analysten und Kursziele für die Marinomed Biotech Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Matthias Greiffenberger - - -
    GBC 42,00 +107,92 % -
    GBC 51,00 +152,48 % -

    Marinomed Biotech

    -1,24 %
    +1,25 %
    +3,18 %
    -0,73 %
    +153,12 %
    -64,26 %
    -82,19 %
    -73,40 %
    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Marinomed Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 6 Analysten die Marinomed Biotech Aktie eingestuft.