Marinomed Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Marinomed Biotech Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Marinomed Biotech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Marinomed Biotech Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Marinomed Biotech Aktie beträgt 15,50€ EUR. Die Marinomed Biotech Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,27 %.