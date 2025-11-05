    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Aktie kaufen oder verkaufen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 65,82 EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.

    Analysten und Kursziele für die Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    GOLDMAN SACHS 68,00 +inf % 01.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 63,00 +inf % 10.10.2025
    JEFFERIES 59,00 +inf % 22.10.2025
    UBS 62,00 +inf % 22.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 63,00 +inf % 22.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 64,00 +inf % 22.10.2025
    JPMORGAN 70,00 +inf % 22.10.2025
    BERENBERG 74,00 +inf % 23.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 68,00 +inf % 23.10.2025
    JPMORGAN 70,00 +inf % 30.09.2025
    UBS 63,00 +inf % 30.10.2025

    -





    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 11 Analysten die Aktie eingestuft.