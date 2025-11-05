Aktie kaufen oder verkaufen
Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 65,82€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.
Analysten und Kursziele für die Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|68,00€
|+inf %
|01.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|63,00€
|+inf %
|10.10.2025
|JEFFERIES
|59,00€
|+inf %
|22.10.2025
|UBS
|62,00€
|+inf %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|63,00€
|+inf %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|64,00€
|+inf %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+inf %
|22.10.2025
|BERENBERG
|74,00€
|+inf %
|23.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|+inf %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+inf %
|30.09.2025
|UBS
|63,00€
|+inf %
|30.10.2025
