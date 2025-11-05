Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 65,82€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.