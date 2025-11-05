TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 32,37€ EUR. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,31 %.