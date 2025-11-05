    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON

    TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: TRATON GROUP

    Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 32,37 EUR. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,31 %.

    Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 27,00 -0,48 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +29,01 % -
    JPMORGAN 30,00 +10,58 % 01.10.2025
    JEFFERIES 32,00 +17,95 % 06.10.2025
    JPMORGAN 30,00 +10,58 % 06.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +29,01 % 07.10.2025
    WARBURG RESEARCH 49,00 +80,61 % 07.10.2025
    GOLDMAN SACHS 27,00 -0,48 % 08.10.2025
    JEFFERIES 32,00 +17,95 % 09.10.2025
    GOLDMAN SACHS 27,00 -0,48 % 14.10.2025
    JEFFERIES 32,00 +17,95 % 19.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 36,00 +32,69 % 20.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 36,00 +32,69 % 24.10.2025
    JEFFERIES 32,00 +17,95 % 29.10.2025
    JPMORGAN 30,00 +10,58 % 29.10.2025
    UBS 40,00 +47,44 % 29.10.2025
    WARBURG RESEARCH 49,00 +80,61 % 29.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 36,00 +32,69 % 30.10.2025

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
