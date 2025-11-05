Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 32,37€ EUR. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,31 %.
Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|27,00€
|-0,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+29,01 %
|-
|JPMORGAN
|30,00€
|+10,58 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|32,00€
|+17,95 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+10,58 %
|06.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+29,01 %
|07.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|49,00€
|+80,61 %
|07.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|27,00€
|-0,48 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|32,00€
|+17,95 %
|09.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|27,00€
|-0,48 %
|14.10.2025
|JEFFERIES
|32,00€
|+17,95 %
|19.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00€
|+32,69 %
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00€
|+32,69 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|32,00€
|+17,95 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+10,58 %
|29.10.2025
|UBS
|40,00€
|+47,44 %
|29.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|49,00€
|+80,61 %
|29.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00€
|+32,69 %
|30.10.2025
+1,69 %
-0,15 %
-3,92 %
-8,05 %
-8,37 %
+93,26 %
+54,17 %
-12,38 %
