Aktie kaufen oder verkaufen
TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Stefan Puchner - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 7,25€ EUR. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,85 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TeamViewer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|8,00€
|+31,15 %
|-
|Deutsche Bank
|7,00€
|+14,75 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|+145,90 %
|22.10.2025
|BARCLAYS
|10,00€
|+63,93 %
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00€
|+14,75 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|11,00€
|+80,33 %
|24.10.2025
-3,11 %
-6,62 %
-31,61 %
-31,84 %
-54,34 %
-42,44 %
-84,24 %
-80,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte