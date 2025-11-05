TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 7,25€ EUR. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,85 %.