Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 94,23€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,22 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|122,00€
|+13,65 %
|-
|Deutsche Bank
|115,00€
|+7,13 %
|-
|BERENBERG
|122,00€
|+13,65 %
|01.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|124,00€
|+15,51 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|-15,23 %
|06.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|124,00€
|+15,51 %
|07.10.2025
|RBC
|130,00€
|+21,10 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+7,13 %
|10.10.2025
|RBC
|130,00€
|+21,10 %
|13.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+7,13 %
|15.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-65,53 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|20.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
-1,60 %
+3,38 %
+1,57 %
+7,48 %
+177,33 %
+770,33 %
+453,23 %
+388,12 %
