Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 212,75€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,75 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|245,00€
|+0,47 %
|-
|Deutsche Bank
|230,00€
|-5,68 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|267,00€
|+9,49 %
|08.10.2025
|RBC
|230,00€
|-5,68 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00€
|-5,68 %
|10.10.2025
|RBC
|245,00€
|+0,47 %
|13.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|20.10.2025
|UBS
|255,00€
|+4,57 %
|22.10.2025
-0,94 %
-0,88 %
+1,31 %
+11,54 %
+34,20 %
+114,83 %
+125,14 %
+192,55 %
+205,35 %
