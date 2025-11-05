Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 212,75€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,75 %.