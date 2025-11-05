Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 9,33€ EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,97 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00€
|-6,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00€
|-6,60 %
|-
|JEFFERIES
|11,00€
|+28,43 %
|05.10.2025
|JPMORGAN
|10,00€
|+16,75 %
|10.10.2025
|BERENBERG
|9,00€
|+5,08 %
|13.10.2025
|RBC
|9,00€
|+5,08 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+28,43 %
|19.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|-6,60 %
|23.10.2025
|RBC
|9,00€
|+5,08 %
|30.10.2025
|UBS
|8,00€
|-6,60 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+28,43 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|10,00€
|+16,75 %
|30.10.2025
