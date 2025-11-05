    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Aktie kaufen oder verkaufen

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 9,33 EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,97 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.!
    Long
    8,06€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,37€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 8,00 -6,60 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 8,00 -6,60 % -
    JEFFERIES 11,00 +28,43 % 05.10.2025
    JPMORGAN 10,00 +16,75 % 10.10.2025
    BERENBERG 9,00 +5,08 % 13.10.2025
    RBC 9,00 +5,08 % 16.10.2025
    JEFFERIES 11,00 +28,43 % 19.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 8,00 -6,60 % 23.10.2025
    RBC 9,00 +5,08 % 30.10.2025
    UBS 8,00 -6,60 % 30.10.2025
    JEFFERIES 11,00 +28,43 % 30.10.2025
    JPMORGAN 10,00 +16,75 % 30.10.2025

    Stellantis

    +2,83 %
    -11,93 %
    -6,63 %
    +12,50 %
    -32,43 %
    -38,40 %
    -19,90 %
    +4,41 %
    +72,24 %
    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,22, was eine Steigerung von +6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 12 Analysten die Stellantis Aktie eingestuft.