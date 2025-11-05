Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 31,43€ EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,74 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|37,00€
|+26,84 %
|-
|JPMORGAN
|35,00€
|+19,99 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+37,13 %
|02.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|36,00€
|+23,41 %
|06.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+26,84 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|35,00€
|+19,99 %
|30.09.2025
+3,22 %
-3,57 %
-5,38 %
+8,39 %
+210,14 %
+295,66 %
-21,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte