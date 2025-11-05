AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 31,43€ EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,74 %.