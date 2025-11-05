Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 152,43€ EUR. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +777,29 %.
Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+561,87 %
|-
|JPMORGAN
|164,00€
|+843,88 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|164,00€
|+843,88 %
|02.10.2025
|RBC
|150,00€
|+763,31 %
|13.10.2025
|RBC
|150,00€
|+763,31 %
|20.10.2025
|UBS
|160,00€
|+820,86 %
|20.10.2025
|JPMORGAN
|164,00€
|+843,88 %
|28.10.2025
+14,61 %
+3,91 %
+10,61 %
+14,47 %
+0,14 %
-13,07 %
-36,91 %
+70,96 %
+2.415,27 %
