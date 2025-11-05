    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    Aktie kaufen oder verkaufen

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 152,43 EUR. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +777,29 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vestas Wind Systems!
    Short
    167,26€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 7,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    125,86€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 6,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 115,00 +561,87 % -
    JPMORGAN 164,00 +843,88 % 01.10.2025
    JPMORGAN 164,00 +843,88 % 02.10.2025
    RBC 150,00 +763,31 % 13.10.2025
    RBC 150,00 +763,31 % 20.10.2025
    UBS 160,00 +820,86 % 20.10.2025
    JPMORGAN 164,00 +843,88 % 28.10.2025

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    +14,61 %
    +3,91 %
    +10,61 %
    +14,47 %
    +0,14 %
    -13,07 %
    -36,91 %
    +70,96 %
    +2.415,27 %
    ISIN:DK0061539921WKN:A3CMNS



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 7 Analysten die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie eingestuft.