FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die FUCHS Pref Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 45,67€ EUR. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,30 %.