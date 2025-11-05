Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die FUCHS Pref Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 45,67€ EUR. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,30 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|55,00€
|+43,68 %
|-
|JEFFERIES
|55,00€
|+43,68 %
|20.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00€
|+41,07 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|BARCLAYS
|55,00€
|+43,68 %
|31.10.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+43,68 %
|31.10.2025
0,00 %
-1,13 %
-0,10 %
-5,31 %
-12,39 %
+21,62 %
-17,03 %
-8,51 %
+151,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte