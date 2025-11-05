GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 192,68€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +844,07 %.