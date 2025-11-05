Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 192,68€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +844,07 %.
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,00 Tsd.€
|+9.699,12 %
|-
|JPMorgan
|1,40 Tsd.€
|+6.759,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-31,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-31,41 %
|-
|JPMORGAN
|14,00€
|-31,41 %
|02.10.2025
|UBS
|16,00€
|-21,61 %
|21.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-31,41 %
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-31,41 %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-31,41 %
|23.10.2025
|UBS
|16,00€
|-21,61 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|20,00€
|-2,01 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-31,41 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-31,41 %
|29.10.2025
|UBS
|16,00€
|-21,61 %
|29.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|21,00€
|+2,89 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|20,00€
|-2,01 %
|29.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|UBS
|19,00€
|-6,91 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|21,00€
|+2,89 %
|31.10.2025
-0,39 %
+7,40 %
+9,92 %
+24,57 %
+19,66 %
+20,58 %
+2,82 %
-17,12 %
+397,06 %
