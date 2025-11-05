    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK

    GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 192,68 EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +844,07 %.

    Analysten und Kursziele für die GSK Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 2,00 Tsd. +9.699,12 % -
    JPMorgan 1,40 Tsd. +6.759,38 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -31,41 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -31,41 % -
    JPMORGAN 14,00 -31,41 % 02.10.2025
    UBS 16,00 -21,61 % 21.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -31,41 % 22.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -31,41 % 22.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -31,41 % 23.10.2025
    UBS 16,00 -21,61 % 24.10.2025
    JEFFERIES 20,00 -2,01 % 24.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -31,41 % 27.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -31,41 % 29.10.2025
    UBS 16,00 -21,61 % 29.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 21,00 +2,89 % 29.10.2025
    JEFFERIES 20,00 -2,01 % 29.10.2025
    DZ BANK - - 30.10.2025
    UBS 19,00 -6,91 % 30.10.2025
    JEFFERIES 21,00 +2,89 % 31.10.2025

    GSK

    -0,39 %
    +7,40 %
    +9,92 %
    +24,57 %
    +19,66 %
    +20,58 %
    +2,82 %
    -17,12 %
    +397,06 %
    ISIN:GB00BN7SWP63WKN:A3DMB5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



