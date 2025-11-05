    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 46,45 EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.

    Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 42,00 -5,77 % -
    Analyst 42,00 -5,77 % -
    Warburg Research 41,00 -8,01 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 +12,18 % -
    JEFFERIES 40,00 -10,25 % 10.10.2025
    JPMORGAN 64,00 +43,59 % 10.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 +12,18 % 14.10.2025
    RBC 42,00 -5,77 % 16.10.2025
    JPMORGAN 64,00 +43,59 % 16.10.2025
    RBC 42,00 -5,77 % 17.10.2025
    JPMORGAN 64,00 +43,59 % 17.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 39,00 -12,50 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 39,00 -12,50 % 24.10.2025
    RBC 42,00 -5,77 % 24.10.2025
    JPMORGAN 58,00 +30,13 % 24.10.2025
    BARCLAYS 42,00 -5,77 % 26.10.2025
    JEFFERIES 40,00 -10,25 % 26.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 42,00 -5,77 % 27.10.2025
    RBC 45,00 +0,96 % 27.10.2025
    WARBURG RESEARCH 41,00 -8,01 % 27.10.2025

    Porsche AG

    +0,52 %
    -8,48 %
    +2,69 %
    +3,29 %
    -33,38 %
    -56,05 %
    -53,33 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Aktie kaufen oder verkaufen Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 20 Analysten die Porsche AG Aktie eingestuft.