Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 46,45€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.
Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|42,00€
|-5,77 %
|-
|Analyst
|42,00€
|-5,77 %
|-
|Warburg Research
|41,00€
|-8,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+12,18 %
|-
|JEFFERIES
|40,00€
|-10,25 %
|10.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|+43,59 %
|10.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+12,18 %
|14.10.2025
|RBC
|42,00€
|-5,77 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|+43,59 %
|16.10.2025
|RBC
|42,00€
|-5,77 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|+43,59 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|-12,50 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|-12,50 %
|24.10.2025
|RBC
|42,00€
|-5,77 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|58,00€
|+30,13 %
|24.10.2025
|BARCLAYS
|42,00€
|-5,77 %
|26.10.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|-10,25 %
|26.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|-5,77 %
|27.10.2025
|RBC
|45,00€
|+0,96 %
|27.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|-8,01 %
|27.10.2025
+0,52 %
-8,48 %
+2,69 %
+3,29 %
-33,38 %
-56,05 %
-53,33 %
