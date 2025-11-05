Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 441,29€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +951,70 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.329,93 %
|-
|UBS
|340,00€
|+710,30 %
|03.10.2025
|UBS
|340,00€
|+710,30 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.091,61 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.091,61 %
|09.10.2025
|UBS
|340,00€
|+710,30 %
|10.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.329,93 %
|10.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.186,94 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.091,61 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.186,94 %
|20.10.2025
|UBS
|340,00€
|+710,30 %
|21.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.186,94 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.329,93 %
|22.10.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+591,13 %
|24.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|392,00€
|+834,22 %
|30.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.186,94 %
|30.10.2025
+1,98 %
-3,38 %
-16,60 %
+1,83 %
-56,99 %
-23,89 %
+43,55 %
+74,50 %
+2.455,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
