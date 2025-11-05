Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 441,29€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +951,70 %.