    AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten.

    Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 40,67 EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,11 %.

    Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 30,00 -19,51 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 +34,16 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 38,00 +1,96 % 02.10.2025
    JPMORGAN 52,00 +39,52 % 02.10.2025
    UBS 44,00 +18,06 % 02.10.2025
    JEFFERIES 30,00 -19,51 % 14.10.2025

    AUMOVIO

    -1,45 %
    -2,38 %
    +1,77 %
    -4,92 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
