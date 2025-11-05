Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 40,67€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,11 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|-19,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+34,16 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|+1,96 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+39,52 %
|02.10.2025
|UBS
|44,00€
|+18,06 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|30,00€
|-19,51 %
|14.10.2025
-1,45 %
-2,38 %
+1,77 %
-4,92 %
