AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 40,67€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,11 %.