    TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TKMS Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 49,00 EUR. Die TKMS Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -36,61 %.

    Analysten und Kursziele für die TKMS Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 11,00 -85,77 % -
    Bernstein 74,00 -4,27 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00 -2,98 % -
    JEFFERIES 11,00 -85,77 % 20.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 74,00 -4,27 % 21.10.2025

    TKMS

    -1,68 %
    -9,76 %
    -16,52 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Im Oktober `25 haben 5 Analysten die TKMS Aktie eingestuft.