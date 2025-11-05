Aktie kaufen oder verkaufen
TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TKMS Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 49,00€ EUR. Die TKMS Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -36,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TKMS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00€
|-85,77 %
|-
|Bernstein
|74,00€
|-4,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00€
|-2,98 %
|-
|JEFFERIES
|11,00€
|-85,77 %
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00€
|-4,27 %
|21.10.2025
-1,68 %
-9,76 %
-16,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte