TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TKMS Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 49,00€ EUR. Die TKMS Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -36,61 %.