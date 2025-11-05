Fresenius verdient überraschend viel und hebt Ergebnisprognose für das Jahr an
- Fresenius erzielt überraschend hohen Gewinn im Q3.
- Kabi sorgt für Umsatzplus von 3% auf 5,5 Mrd. Euro.
- Prognose: operatives Ergebnis um 4-8% steigern.
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern Fresenius hat dank einer guten Entwicklung bei seiner Arzneimittel- und Medizintechniktochter Kabi im dritten Quartal überraschend viel verdient. Konzernchef Michael Sen peilt nun für das Jahr ein noch höheres operatives Ergebnis an. Demnach soll konzernweit das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu konstanten Wechselkursen um vier bis acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Zuvor hatte die Führungsspitze noch einen Anstieg von drei bis sieben Prozent angepeilt. Das bereits im Sommer angehobene Ziel für den Umsatz bestätigte der Konzern, dieser soll aus eigener Kraft um fünf bis sieben Prozent wachsen.
In den drei Monaten bis Ende September verbuchte Fresenius einen Umsatzanstieg von drei Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen - betrug das Plus sechs Prozent. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) verbesserte sich um vier Prozent auf 574 Millionen Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sechs Prozent. Damit übertraf Fresenius die Erwartungen von Analysten. Ergebniseinbußen gab es jedoch im Klinikgeschäft, während Kabi mehr verdiente. Unter dem Strich erwirtschaftete Fresenius mit seinen beiden Standbeinen einen bereinigten Gewinn von 351 Millionen Euro nach 312 Millionen Euro vor einem Jahr./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 48,31 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,83 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,02 %/+11,10 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
nur zur Information
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…