Kontron: Überraschender Gewinnsprung sorgt für Aufsehen!

Kontron AG zeigt beeindruckende Wachstumszahlen und setzt neue Maßstäbe in der Technologiebranche. Mit einem EBITDA-Anstieg von 37% und einer verbesserten Marge präsentiert sich das Unternehmen als starker Player. Durch den Fokus auf hochmargige Geschäfte und optimistische Prognosen blickt Kontron zuversichtlich in die Zukunft.
- Kontron AG hat das EBITDA in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 194 Mio. gesteigert, was einem Anstieg von 37% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die operative EBITDA-Marge stieg auf 12,5% im Vergleich zu 11,7% im Vorjahr.
- Der operative Cashflow nach neun Monaten betrug EUR 49,7 Mio., deutlich höher als die EUR 2,8 Mio. im Vorjahr.
- Der Auftragseingang lag bei EUR 1.548 Mio. bei einem Umsatz von EUR 1.182 Mio., was ein Book-to-Bill-Ratio von 1,31 ergibt.
- Kontron hat seine Bruttomarge von 34,7% im Jahr 2022 auf 41,7% im Jahr 2025 gesteigert, mit einem Fokus auf hochmargige Software- und Lösungsgeschäfte.
- Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von EUR 1,7 Mrd. und ein EBITDA von rund EUR 270 Mio., trotz des Wegfalls von niedrigmargigem Geschäft.
