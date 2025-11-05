Klöckner: Operatives Ergebnis im Q3 2025 verdoppelt - Erfolgskurs!
Klöckner & Co verdoppelt im dritten Quartal 2025 das operative Ergebnis und setzt auf Wachstum durch höherwertige Geschäfte. Mit der Veräußerung von US-Standorten und der TL-Zulassung für Panzerungsmaterialien strebt das Unternehmen nach Marktführerschaft in Nordamerika und Europa.
- Klöckner & Co hat im dritten Quartal 2025 das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten auf 43 Mio. € verdoppelt, verglichen mit 21 Mio. € im Vorjahresquartal.
- Der Absatz im dritten Quartal 2025 stieg leicht um 1,9 % auf 1,1 Mio. Tonnen, während der Umsatz preisbedingt um 2,2 % auf 1,6 Mrd. € sank.
- Klöckner & Co fokussiert sich stärker auf höherwertiges Geschäft und Service-Center-Geschäft, was durch die Veräußerung von acht US-Distributionsstandorten unterstützt wird.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten zwischen 170 Mio. € und 240 Mio. € erwartet.
- Das Unternehmen hat seine Kompetenzen im Verteidigungs- und Infrastruktursektor in Deutschland ausgebaut und erhielt die TL-Zulassung für die Bearbeitung von Panzerungsmaterialien.
- Klöckner & Co strebt an, das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden, mit einem Fokus auf die Expansion des höherwertigen Geschäfts und CO2-reduzierten Lösungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Kloeckner ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Kloeckner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,46 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3700EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.243,08PKT (-1,87 %).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.