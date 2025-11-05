WashTec Akt: Starkes Q3 mit 35,8 % EBIT-Wachstum!
Der Free Cashflow erhöhte sich um 11,2% auf 27,8 Mio. €, während das dritte Quartal mit einem EBIT-Wachstum von 35,8% besonders stark war. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch.
- Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten um 7,2% auf 358,2 Mio. €
- EBIT-Wachstum in den ersten neun Monaten um 17,4% auf 32,4 Mio. €
- EBIT-Marge verbessert sich auf 9,0% (Vorjahr: 8,2%)
- Free Cashflow steigt um 11,2% auf 27,8 Mio. €
- Starkes Q3 mit 35,8% EBIT-Wachstum, insbesondere im Segment »Europa und sonstige«
- Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit stärkerer Entwicklung in Europa und schwächerer in Nordamerika in lokaler Währung
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung 9-Monatsmitteilung 2025, bei WashTec Akt ist am 05.11.2025.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im
Minus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,30EUR das entspricht einem Plus von +0,49 % seit der Veröffentlichung.
+1,34 %
-0,12 %
+0,86 %
+3,53 %
+4,98 %
+13,77 %
+7,73 %
+46,79 %
+267,47 %
