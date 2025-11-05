Vonovia boomt: Wachstum wie vor der Krise!
Vonovia setzt neue Maßstäbe: Rekordwachstum, steigende Kundenzufriedenheit und ambitionierte Klimaziele prägen die Zukunft des führenden Immobilienunternehmens Europas.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Vonovia verzeichnet ein starkes Wachstum und bestätigt ein Adjusted EBITDA-Wachstum von ca. 175 Mio. € für 2025 und erwartet ein weiteres Wachstum von rund 200 Mio. € für 2026.
- Die Kundenzufriedenheit erreicht ein Rekordhoch, und das Unternehmen hat 1.555 Wohnungen fertiggestellt sowie 1.600 neue Bauprojekte gestartet.
- Der Operating Free Cash-Flow ist um 27,4 % gestiegen, und die Investitionen in Bestand und Neubau wurden um 29 % auf 1.356,5 Mio. € erhöht.
- Vonovia hat seine Position als wertvollstes Immobilienunternehmen Europas bestätigt und plant, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.
- Das Unternehmen hat Anleihen im Wert von rund 2,71 Mrd. € ausgegeben und der Verschuldungsgrad liegt bei 45,7 %.
- Für 2026 wird ein Adjusted EBITDA von 2,95 bis 3,05 Mrd. € erwartet, was einem Anstieg von rund 200 Mio. € gegenüber 2025 entspricht.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2025, bei Vonovia ist am 05.11.2025.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.793,50PKT (-0,38 %).
+1,54 %
-5,42 %
-4,17 %
-6,30 %
-13,10 %
+13,03 %
-52,48 %
-2,55 %
+55,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte