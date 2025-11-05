JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 41,94EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.
