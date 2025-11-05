JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit. Bei Symrise lasse der Ausblick für das vierte Quartal breiten Spielraum zwischen 1,5 und 5,5 Prozent Wachstum./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 71,10EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

