JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit. Bei Symrise lasse der Ausblick für das vierte Quartal breiten Spielraum zwischen 1,5 und 5,5 Prozent Wachstum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 71,10EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte