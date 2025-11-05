JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson nannte nach letzten Gesprächen mit dem Management ihre Schätzungen für den Bericht zum dritten Quartal am 20. November. Der Tickethändler und Veranstalter dürfte mit starken Margen die Anlegerstimmung Richtung Jahresende ordentlich beleben, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 76,25EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

