JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson nannte nach letzten Gesprächen mit dem Management ihre Schätzungen für den Bericht zum dritten Quartal am 20. November. Der Tickethändler und Veranstalter dürfte mit starken Margen die Anlegerstimmung Richtung Jahresende ordentlich beleben, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 76,25EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
