    Klöckner verdoppelt Gewinn im Tagesgeschäft - Nettoverlust sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner verdoppelt Gewinn im Q3 durch höhere Absätze.
    • Umsatz sank um 2% auf 1,6 Milliarden Euro.
    • Verlust halbiert, Ziel für 2023 bleibt bei 170-240 Mio. Euro.
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft im dritten Quartal dank höherer Absatzmengen verdoppelt. Während der Umsatz wegen gesunkener Stahlpreise um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro sank, blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) ein operativer Gewinn von 43 Millionen Euro übrig, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das Ergebnis traf in etwa die Erwartungen von Analysten, lag jedoch fast am unteren Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne.

    Unter dem Strich konnte Klöckner seinen Verlust von 29 Millionen auf 13 Millionen Euro mehr als halbieren. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Guido Kerkhoff weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn von 170 bis 240 Millionen Euro an./stw/stk

    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,37 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 537,15 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +11,21 %/+48,29 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
