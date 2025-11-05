Klöckner verdoppelt Gewinn im Tagesgeschäft - Nettoverlust sinkt
- Klöckner verdoppelt Gewinn im Q3 durch höhere Absätze.
- Umsatz sank um 2% auf 1,6 Milliarden Euro.
- Verlust halbiert, Ziel für 2023 bleibt bei 170-240 Mio. Euro.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft im dritten Quartal dank höherer Absatzmengen verdoppelt. Während der Umsatz wegen gesunkener Stahlpreise um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro sank, blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) ein operativer Gewinn von 43 Millionen Euro übrig, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das Ergebnis traf in etwa die Erwartungen von Analysten, lag jedoch fast am unteren Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne.
Unter dem Strich konnte Klöckner seinen Verlust von 29 Millionen auf 13 Millionen Euro mehr als halbieren. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Guido Kerkhoff weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn von 170 bis 240 Millionen Euro an./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,37 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 537,15 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +11,21 %/+48,29 % bedeutet.
Bzgl. dem Attribut - verheerenden Wirtschafts- und Finanzpolitik - @rabajatis
Kaufargumente: Klöckner ist stark in Nordamerika, digitalisiert den Stahlhandel und zahlt solide Dividende. Aktie unterbewertet, Kursziel laut Analysten bei 8–9 €.
Lohs Ambitionen: Hält über 40 %, will mehr. Sein erneuter Einstieg stabilisiert den Kurs und zeigt langfristiges Vertrauen.
Ich bin hier mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1998 Aktionär - also jetzt 27 lange Jahre. 2007 stand die Aktie noch um 50 Euro. Es ist einfach ein Trauerspiel was hier gemacht wird. Ist ein Markt von den Gewinnaussichten her aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs praktisch tot, dann muss man auch mal umsatteln in neue Geschäftsfelder. Das wird hier einfach nicht gemacht. Man hält stur am Metallhandel und an der Anarbeitung dafür fest. Man zieht sich zwar aus verlustreichen Ländern zurück - aber geht in neue Länder die einige Jahre später neue Verlustquellen werden. Man gewinnt also nichts. Einer Restrukturierung folgt die nächste - ohne erkennbaren positiven Ergebniseffekt.
Dazu kommt die permanente Schönfärberei. Man kann doch nicht einen Quartalsverlust von 28 Millionen Euro mit einer fast Verdreifachung des operativen Geldabflusses als solides Ergebnis bezeichnen, wie man es heute gemacht hat. Und erst recht nicht angesichts dramatischer Verschlechterungen in den USA, wo ganz viele Firmen ihre Prognosen zurücknehmen und das Schlimmste für ihr Geschäft erwarten, noch in Optimismus machen. Das Management scheint mir viel zu sehr in seiner Blase gefangen zu sein.