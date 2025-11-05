Klöckner verdoppelt Gewinn im Tagesgeschäft - Nettoverlust sinkt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,37 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 537,15 Mio..

Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +11,21 %/+48,29 % bedeutet.