Seltene Erden: Aktien stürzen ab – wie geht es weiter?

Die Aktie von MP Materials fiel in den letzten Tagen um fast 14 Prozent, im letzten Monat um über 23 Prozent. Die von USA Rare Earth in den letzten Tagen um über 19 Prozent, im letzten Monat waren es knapp 38 Prozent. Lynas Rare Earths verlor in den letzten Tagen 11 Prozent, im letzten Monat 33 Prozent.

Vor wenigen Monaten befanden sich der größte Seltene-Erden-Produzent MP Materials und andere Produzenten auf dem Höhepunkt. Die US-Regierung war bemüht, die chinesische Seltene-Erden-Bedrohung zu beseitigen. Die Anleger müssen nun Gespür dafür entwickeln, wann die Verkäufe zu Ende gehen.

Für MP Materials war es der zwölfte Kursrückgang in den letzten 16 Handelstagen. Dieser Kursrückgang folgte einem vorherigen Kursanstieg von 21 Prozent am 13. Oktober. "Weil der Aktienkurs in den letzten Wochen stark gefallen ist, gab es bisher nur wenige Zeitpunkte, an denen Käufer Interesse gezeigt haben", sagt Frank Cappelleri, Gründer von CappThesis.

Der Kursanstieg der MP Aktie am 13. Oktober war auf Drohungen Chinas zurückzuführen, die Ausfuhren von Seltenen Erden einzuschränken. China dominiert die Branche der Seltenen Erden mit geschätzten 85 Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazität. Dies führte zu einer unangenehmen Situation für US-amerikanische Hersteller, die Komponenten, darunter auch Seltene Erden, für die Produktion benötigen.

Chinas Vorherrschaft im Bereich der Seltenen Erden zu brechen, hatte für die Trump-Regierung Priorität. Sie hat deshalb Deals mit MP Materials, Japan und Australien ausgehandelt, damit die USA im Seltenen-Erden-Bereich unabhängig werden kann.

Die Langzeit-Aussichten für MP Materials und die inländische Seltene-Erden-Industrie sind gut. Es ist die Volatilität im Handel, die den Investoren derzeit Kopfschmerzen bereitet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 46,20EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

