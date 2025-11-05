JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Tycho Peterson ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten sei solide gewesen, so der Experte. Der bestätigte Wachstumsausblick für das Gesamtjahr beinhalte allerdings ein verlangsamtes Tempo im vierten Quartal. Die bisher private Parse bringe strategische Vorteile zu einem vernünftigen Preis./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 38,37EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
