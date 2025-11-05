    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Philips AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Philips
    JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Niederländer müssten sich bei ihm weiterhin beweisen, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Es gebe einige Unwägbarkeiten in Richtung 2026. Adlington wartet das vierte Quartal und den Kapitalmarkttag im Februar ab./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 24,41EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 18,30
    Kursziel alt: 18,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



