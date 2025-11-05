    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    Japan-Schock

    Nikkei 225 stürzt zeitweise um fast 5 Prozent ab! Kommt jetzt der große Crash?

    Der Nikkei erlebt einen abrupten Rückschlag: Nach der jüngsten Rekordrallye verliert Japans Leitindex zeitweise fast 5 Prozent. Anleger fürchten nun eine Trendwende – und blicken gespannt auf die Bank of Japan.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nikkei fällt um fast 5 Prozent nach Rekordrallye.
    • Anleger befürchten Trendwende, Nervosität steigt.
    • Bank of Japan und Wirtschaftsdaten entscheidend jetzt.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: Koji Ito - Yomiuri Shimbun

    Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch einen kräftigen Dämpfer erlitten. Der Nikkei 225 fiel im Tagesverlauf zeitweise um fast fünf Prozent auf 49.073 Punkte, bevor er zum Börsenschluss um 15 Uhr Ortszeit mit einem Minus von 1284,93 Zählern beziehungsweise 2,5 Prozent bei 50212,27 Punkten aus dem Handel ging.

    Damit setzte der japanische Leitindex seine Rekordrallye vorerst aus. Seit Anfang Oktober hatte der Nikkei eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt, die durch den politischen Umbruch in Tokio befeuert wurde. Mit der Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Ministerpräsidentin und Parteichefin der regierenden LDP waren Hoffnungen auf ein anhaltend expansives Wirtschaftsprogramm aufgekommen. Anleger wetteten auf hohe Staatsausgaben, niedrige Zinsen und eine fortgesetzte Liquiditätsschwemme und trieben den Index seit dem Wahlsieg Takaichis um rund 17 Prozent bis zum jünngsten Wochenhoch nach oben.

    Nikkei 225

    -1,40 %
    -1,39 %
    +5,45 %
    +24,19 %
    +30,76 %
    +83,49 %
    +109,92 %
    +164,56 %
    +385,03 %
    ISIN:JP9010C00002WKN:CG3AA4

    Doch nun zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. "Die Verluste von den Höchstständen weg sind bislang zwar nicht groß. Dennoch ist die Nervosität auf dem Parkett spür- und greifbar", analysiert Thomas Altmann, CFA, von QC Partners.

    Auch aus den USA weht Gegenwind: Mit einem Minus von 2,07 Prozent schloss der Nasdaq 100 gestern so schwach wie seit den Zollturbulenzen im April nicht mehr. In der Folge sprang der Volatilitätsindex des Nikkei 225 in der Nacht in Asien zeitweise über die Marke von 40 – ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr erreicht wurde.

    Nun fragen sich Anleger, ob der Rücksetzer nur eine überfällige Korrektur nach der Rekordrallye darstellt oder der Beginn einer größeren Konsolidierung ist. In den kommenden Tagen dürften die Reaktionen der Bank of Japan und die nächsten Wirtschaftsdaten entscheidend sein. Fest steht: Die Euphorie um Takaichis Aufschwungversprechen erlebt ihre erste Bewährungsprobe.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

