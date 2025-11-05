    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Farooq Hanif
    Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



