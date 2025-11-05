JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.