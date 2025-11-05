BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 490 auf 525 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an starke Quartalszahlen der Briten an. Die Aussichten besserten sich zudem./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 5,167EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,25

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



