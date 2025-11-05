AUTO1 Group: Rekordabsatz und starkes Wachstum im 3. Quartal!
AUTO1 Group beeindruckt mit Rekordzahlen im dritten Quartal 2025 und setzt neue Maßstäbe in der Automobilbranche durch strategische Investitionen und innovative Finanzierungslösungen.
Foto: Autohero
- AUTO1 Group erzielte im 3. Quartal 2025 einen Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 23,8% im Jahresvergleich entspricht.
- Der Bruttogewinn erreichte 257,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 37,7% im Vergleich zum Vorjahr.
- Im Merchant-Segment wurden 191.632 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 21,6% entspricht, während das Retail-Segment (Autohero) 26.985 Fahrzeuge verkaufte, ein Anstieg von 41,7%.
- Der Umsatz überstieg mit 2,1 Mrd. EUR erstmals die 2-Milliarden-Marke, was einem Anstieg von 32,8% im Jahresvergleich entspricht.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde erhöht: das Absatzziel liegt nun bei 811.000 - 845.000 Fahrzeugen und der erwartete Bruttogewinn bei 940 - 975 Mio. EUR.
- AUTO1 Group investierte gezielt in alle Geschäftsbereiche und erreichte wichtige Meilensteine im Finanzierungsgeschäft, einschließlich der Einführung neuer Finanzierungslösungen in weiteren Märkten.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 05.11.2025.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,14EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,33 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,04EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.327,99PKT (-0,18 %).
+3,36 %
-2,90 %
-5,36 %
+8,82 %
+212,14 %
+292,72 %
-21,18 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
