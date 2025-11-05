Evotec SE: Erfolgreiche Umsetzung strategischer Ziele in 2025!
Trotz eines Umsatzrückgangs zeigt Evotec SE mit neuen Partnerschaften und ehrgeizigen Wachstumszielen Stärke und Innovationskraft.
Foto: pressfoto - freepik
- Konzernumsatz von Evotec SE sinkt um 7,1 % auf 535,1 Mio. €, wobei das Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) um 12,3 % zurückgeht, während Just – Evotec Biologics (JEB) um 11,3 % wächst.
- Evotec unterzeichnet eine bedeutende Transaktion mit Sandoz, die potenzielle Zahlungen von über 650 Mio. US$ sowie Umsatzbeteiligungen an bis zu 10 Biosimilar-Molekülen umfasst.
- Große wissenschaftliche Fortschritte in der verpartnerten Asset-Pipeline, mit der Erwartung, dass bis zu vier Moleküle in den nächsten sechs bis neun Monaten in Phase II Studien eintreten.
- Evotec bestätigt die Prognose für 2025 und den Ausblick für 2028, mit erwarteten Konzernumsatzerlösen von 760 bis 800 Mio. € für 2025 und einer angestrebten jährlichen Wachstumsrate von 8 bis 12 % bis 2028.
- Kosteneinsparungen übertreffen die Pläne und sollen zu einer Reduzierung von mehr als 60 Mio. € in 2025 führen, was doppelt so hoch ist wie das ursprüngliche Einsparziel.
- Fortschritte in strategischen Partnerschaften, insbesondere mit Bristol Myers Squibb (BMS) im Bereich Proteinabbau und Neurologie, führen zu Meilensteinzahlungen von insgesamt 95 Mio. US$ in der ersten Jahreshälfte 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7520EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.243,08PKT (-1,87 %).
-3,01 %
+10,05 %
+15,55 %
+13,82 %
-3,61 %
-59,43 %
-68,12 %
+94,33 %
-49,38 %
