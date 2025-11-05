Masterflex: Rekordgewinne und optimistische Prognose für 2025!
Masterflex SE glänzt 2025 mit Rekordergebnissen, einer gestärkten Finanzlage und ambitionierten Zukunftsplänen.
Foto: adobe.stock.com
- Masterflex SE verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 eine erneute Profitabilitätssteigerung und erzielte ein Rekordergebnis.
- Der Konzernumsatz stieg um 3,8 % auf 79,8 Mio. Euro im Vergleich zu 76,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das operative EBIT erreichte ein Rekordhoch von 12,1 Mio. Euro, was einem Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Nettoverschuldung wurde mehr als halbiert auf 4,4 Mio. Euro, und die Eigenkapitalquote stieg auf 69,1 %.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 100 Mio. Euro und 105 Mio. Euro sowie einem EBIT zwischen 12 Mio. Euro und 15 Mio. Euro.
- Masterflex setzt auf Internationalisierung und Expansion, unter anderem durch den Aufbau eines neuen Standorts in Marokko, und verfolgt die Zukunftsstrategie HERO@ZERO zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Masterflex ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Masterflex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+0,37 %
+6,60 %
+17,81 %
+55,79 %
+69,44 %
+174,50 %
+138,70 %
-60,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte