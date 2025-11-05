ZEAL Network: Profitables Wachstum und Prognose-Anhebung!
ZEAL Network SE beeindruckt mit einem kräftigen Wachstumsschub: Umsatz und EBITDA steigen rasant, während das Lotteriegeschäft neue Rekorde setzt.
- ZEAL Network SE verzeichnet in den ersten neun Monaten 2025 ein Umsatzwachstum von 34 Prozent auf € 162,6 Millionen und ein EBITDA-Wachstum von 55 Prozent auf € 54,1 Millionen.
- Das Lotteriegeschäft trug maßgeblich zum Umsatzwachstum bei, mit einem Anstieg des Transaktionsvolumens um 12 Prozent und einer verbesserten Bruttomarge von 17,5 Prozent.
- Die vierte Traumhausverlosung der Soziallotterie erzielte das höchste Transaktionsvolumen aller bisherigen Kampagnen.
- Das Games-Geschäft wuchs um 51 Prozent, unterstützt durch ein erweitertes Spiele-Portfolio und neue Partnerschaften.
- ZEAL erweiterte seine Kundenbasis erheblich, mit einem Anstieg der registrierten Neukunden um 9 Prozent auf 879 Tausend.
- Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt ZEAL die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an, mit erwarteten Umsatzerlösen zwischen € 205 Millionen und € 215 Millionen und einem EBITDA von € 63 Millionen bis € 68 Millionen.
