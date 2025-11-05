    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW Q3: EBIT steigt auf 2,26 Mrd. Euro, +33%
    • Operative Marge klettert auf 5,2%, besser als erwartet
    • Umsatz bei 32,3 Mrd. Euro, leicht unter Vorjahr
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wie nach der Prognosesenkung im Oktober erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 2,26 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte eine Auslieferungssperre wegen Problemen mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet.

    Die am Finanzmarkt viel beachtete operative Marge in der Autosparte kletterte in der Folge diesmal um fast drei Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Analysten hatten hier mit einem etwas schwächeren Wert gerechnet. Die Marge wäre ohne erhöhte Einfuhrzölle in die USA und die EU noch 1,75 Prozentpunkte höher ausgefallen, hieß es von BMW.

    BMW hat zudem weiter mit einem schwachen Markt in China zu kämpfen, dort grassiert ein heftiger Preiskampf. Auch der schwache Dollar kostete Geld. Der Umsatz blieb wegen der Schwierigkeiten insgesamt mit 32,3 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert, obwohl BMW wie bereits bekannt die Auto-Auslieferungen um knapp 9 Prozent auf 588.140 Pkw steigerte.

    Unter dem Strich verdiente BMW 1,70 Milliarden Euro und damit mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Die wegen der Probleme in China im Oktober gesenkte Jahresprognose bestätigte Konzernchef Oliver Zipse./men/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 80,23 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,13 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +5,68 %/+18,12 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
