BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr
- BMW Q3: EBIT steigt auf 2,26 Mrd. Euro, +33%
- Operative Marge klettert auf 5,2%, besser als erwartet
- Umsatz bei 32,3 Mrd. Euro, leicht unter Vorjahr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wie nach der Prognosesenkung im Oktober erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 2,26 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte eine Auslieferungssperre wegen Problemen mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet.
Die am Finanzmarkt viel beachtete operative Marge in der Autosparte kletterte in der Folge diesmal um fast drei Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Analysten hatten hier mit einem etwas schwächeren Wert gerechnet. Die Marge wäre ohne erhöhte Einfuhrzölle in die USA und die EU noch 1,75 Prozentpunkte höher ausgefallen, hieß es von BMW.
BMW hat zudem weiter mit einem schwachen Markt in China zu kämpfen, dort grassiert ein heftiger Preiskampf. Auch der schwache Dollar kostete Geld. Der Umsatz blieb wegen der Schwierigkeiten insgesamt mit 32,3 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert, obwohl BMW wie bereits bekannt die Auto-Auslieferungen um knapp 9 Prozent auf 588.140 Pkw steigerte.
Unter dem Strich verdiente BMW 1,70 Milliarden Euro und damit mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Die wegen der Probleme in China im Oktober gesenkte Jahresprognose bestätigte Konzernchef Oliver Zipse./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 80,23 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,13 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +5,68 %/+18,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....