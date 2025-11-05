Super-Micro-Zahlen enttäuschen – Aktie fällt nachbörslich über 9 %

Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) fielen am Dienstag nachbörslich um 9,28 Prozent, nachdem der US-Serverhersteller enttäuschende Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2026 vorgelegt hatte. Das Unternehmen blieb sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück – präsentierte jedoch gleichzeitig einen überraschend optimistischen Ausblick für das laufende Quartal.

Super Micro meldete für das am 30. September beendete Quartal einen Umsatz von 5,02 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 5,94 Milliarden entspricht. Analysten hatten laut LSEG im Durchschnitt mit rund 6 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,35 US-Dollar, während der Marktkonsens bei 0,40 US-Dollar gelegen hatte. Der Nettogewinn schrumpfte auf 168,3 Millionen US-Dollar oder 0,26 US-Dollar je Aktie, nach 424,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,67 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Auch die Margen gaben nach: Die bereinigte Bruttomarge fiel leicht auf 9,5 Prozent, die operative Marge lag bei 5,4 Prozent. CFO David Weigand erklärte, dass "die Umsätze mit KI-GPU-Plattformen über 75 Prozent des Quartalsergebnisses ausmachten", jedoch "zeitliche Verschiebungen bei großen Cloud-Kundenprojekten" zu den schwächeren Ergebnissen beigetragen hätten.

Nachholeffekt im zweiten Quartal erwartet

Trotz des schwachen Starts zeigt sich das Management für das laufende zweite Quartal ausgesprochen zuversichtlich. Super Micro prognostiziert nun Umsätze zwischen 10 und 11 Milliarden US-Dollar – mehr als 2 Milliarden über den Markterwartungen. Das Unternehmen begründet den Sprung mit der Verschiebung von Projekten und der zunehmenden Verfügbarkeit neuer Nvidia-Blackwell-Systeme.

"Wir haben rund 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in das Dezemberquartal verschoben, bedingt durch die Komplexität neuer GPU-Racks, die längere Integrations- und Testzyklen erfordern", sagte CEO Charles Liang während der Analystenkonferenz. "Wir gehen davon aus, mindestens 10,5 Milliarden US-Dollar im Dezemberquartal zu liefern."

KI-Server bleiben Wachstumstreiber – Super Micro will Umsatz auf 36 Milliarden steigern

Liang betonte, dass die Nachfrage nach KI-Servern weiterhin "explosiv" steige. Besonders die Blackwell Ultra GB300-Plattform von Nvidia sei ein "Gamechanger" – laut Liang verfügt Super Micro bereits über mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Backlog-Bestellungen.

Das Unternehmen hebt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an und erwartet nun mindestens 36 Milliarden US-Dollar Umsatz, nach zuvor 33 Milliarden. "Unsere Kapazität liegt mittlerweile im Bereich von 100 Milliarden US-Dollar Jahresvolumen", erklärte Liang, "doch wir gehen bewusst konservativ vor, um Qualität und Stabilität zu sichern."

Super Micro erweitert zugleich seine Produktionskapazitäten weltweit – mit neuen Standorten in den USA, Taiwan, den Niederlanden, Malaysia und bald auch im Nahen Osten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,60 % und einem Kurs von 47,40EUR auf Nasdaq (05. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





