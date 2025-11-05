    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group
    RBC stuft DWS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 54,83EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Mandeep Jagpal
    Analysiertes Unternehmen: DWS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



